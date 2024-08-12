İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimi ve güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bedr Camii yakınlarına düzenlenen saldırıda 5, Ebu Hasira Caddesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise Avrupa Hastanesi yakınlarında sivil bir aracın hedef alınması sonucu 3 Filistinli öldü.

Et-Tahliye bölgesi yakınlarındaki En-Neccar ailesinin evine düzenlenen saldırıda ise 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. 5. Cadde kavşağı yakınlarına keşif uçağıyla düzenlenen saldırıda ise bir kadın ve çocuğu öldü.

Han Yunus'un Büyük Abesan bölgesinde de bir evin alt kısmındaki telefon şarj noktasını hedef alan saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.