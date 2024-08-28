İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 43 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 43 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği hava saldırılarında 43 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı ve sivil altyapı da tahrip edildi.

28.08.2024 01:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik dün gün boyunca devam eden hava saldırıları sonucu 43 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının yol açtığı can kayıplarına dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze vilayetinin farklı noktalarına düzenlediği 5 hava saldırısında 3'ü çocuk en az 18 sivilin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Basal, Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik 4 hava saldırısında da 12 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Han Yunus kentinde de 3 noktayı bombaladığına işaret eden Basal, bu hava saldırılarında en az 13 sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 43 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

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