İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 177. gününde devam ediyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Han Yunus'un batısındaki Mavası'de ise İsrail'in topçu saldırı nedeniyle bir anne ile çocuğu hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre de Han Yunus'un batı bölgelerinde şiddetli patlama sesleri yükseliyor.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ın kuzeybatısındaki El-Esra beldesindeki iki konutu hedef aldı.
Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze Vadisi bölgesi yakınlarındaki bir evin hedef alınması sonucu yaralanan yaşlı bir Filistinli de yaşamını yitirdi.
İsrail güçleri Gazze kentinin batısındaki evleri topçu atışıyla hedef aldı, ayrıca Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki Kuveyt Kavşağı civarına sis bombaları attı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 455 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Yılmaz, eşi ve çocuklarıyla birlikte Karesi ilçesindeki bir okula giderek oy verme işlemini gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada, sonuçların memleket için hayırlı olmasını diledi ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden seçilmeyi umut ettiğini belirtti.
Amasya'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için katılımın yoğun olduğu görülüyor. İl merkezinde 251 sandıkta 80 bin 596 seçmen oy kullanacak. AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık da Abdurrahman Kamil Ortaokulu'nda 1062 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmak için sırada bekleyen Mehmet Uyanık'a kızı ve torunları da eşlik etti. Uyanık, 'Seçimlerimiz şehrimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun' dedi.
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Bayburt'un Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Vali ve İl Jandarma Komutanı olay yerine gelerek taraflarla görüştü. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
Mersin'deki bir okulda asansör olmadığı için yaşlılar ve engelliler oy kullanacakları sandıklara güçlükle ulaşabildi. Engelli bir ressam olan Ahmet Yeşil, tekerlekli sandalye ile oy kullanmak için okula geldi ancak sandığın bulunduğu katta asansör olmaması nedeniyle merdivenleri çıkmak zorunda kaldı. Yaşanan bu zorluklar, vatandaşların oy kullanma hakkını engellemekte ve kolaylık sağlanması gerektiğini göstermektedir.
Kırıkkale'de yaşayan 77 yaşındaki Nuriye Aydoğdu, ambulansla oy kullanacağı okula getirilerek büyük bir memnuniyet yaşadı. Aydoğdu, devletine teşekkür ederek oyunu kullandıktan sonra tekrar evine götürüldü. Kent merkezinde ve ilçelerde de engelli ve yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar, ambulanslarla oy kullanacakları okullara getirilerek oy kullanma imkanı buldu.
Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken bazıları da sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü. Niğde'de 28 kişi, Kırıkkale'de 77 yaşındaki bir seçmen ve Nevşehir'de 31'i kent merkezinde 88 kişi seyyar sandıkta oy verdi. Engelli bireyler ise belediyenin engelli nakil aracıyla oy vereceği okullara götürüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler için oyunu kullandığı Ankara'da yüzündeki morluklar ve kolundaki sargıyla dikkat çekti. Bahçeli'nin birkaç gün önce evinde düşerek yüzündeki morlukları oluştuğu öğrenildi. Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Bahçeli, milletimize teşekkür ederken, daha önceki bir olayda omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olduğunu belirtmişti.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, oy kullanmak için geldiği okulda vatandaşlarla birlikte sıraya girerek oyunu kullandı. Polat, seçimin sakin geçtiğini belirtti.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Yılmaz, tüm hemşehrilerini demokrasi şölenine katılmaya davet ederek, seçimlerin şehir ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.
Aksaray Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı Adayı Evren Dinçer, eşi Merve Dinçer ile birlikte oyunu kullandı. Başkan Dinçer, seçimlerin Aksaray ile birlikte Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
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