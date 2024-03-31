İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 177. gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un batısındaki Mavası'de ise İsrail'in topçu saldırı nedeniyle bir anne ile çocuğu hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre de Han Yunus'un batı bölgelerinde şiddetli patlama sesleri yükseliyor.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ın kuzeybatısındaki El-Esra beldesindeki iki konutu hedef aldı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze Vadisi bölgesi yakınlarındaki bir evin hedef alınması sonucu yaralanan yaşlı bir Filistinli de yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri Gazze kentinin batısındaki evleri topçu atışıyla hedef aldı, ayrıca Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki Kuveyt Kavşağı civarına sis bombaları attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 455 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.