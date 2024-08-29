İsrail saldırılarında 9 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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İsrail saldırılarında 9 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinli ailelere ait evleri bombaladı. Saldırılarda toplamda 31 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ve durumu hakkında ise henüz bilgi verilmedi.

29.08.2024 21:19
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırılarında yaşanan yeni can kayıplarına ilişkin Telegram hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Şeyh" ailesine ait bir evi bombaladı. Saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Abesan el-Kebira beldesinin Vadi Sabir bölgesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir çadırı bombaladı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da da Filistinli "Gandur" ailesine ait ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un batısındaki Asdaa Hapishanesi yakınındaki El-Emel Mahallesi'nde piknik alanında yaşayan yerinden edilmiş sivilleri insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi. Kaynaklar, yaralananların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Kaynak: AA

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