İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlemeye devam ettiği saldırılarda çok sayıda Filistinli sivil öldü ve yaralandı. İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 269. gününde de devam etti. Saldırılarda Gazze'nin farklı bölgelerindeki toplama alanları, mahalleler, mülteci kampları ve yerleşim yerleri hedef alındı. Çatışmaların devam ettiği Şucaiyye ve Refah bölgelerinde ise İsrail ordusuyla Filistinli silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

02.07.2024 01:51
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlemeye devam ettiği saldırılarda çok sayıda Filistinli sivil öldü ve yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik karadan ve havadan saldırılarına 269. gününde de devam etti.

Görgü tanıklarından ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinlilerin toplandığı alana insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Gazze'nin Cela Caddesi'nde toplanmış Filistinlilerin hedef alınması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusunda önceki saldırılarda geniş ölçüde yıkılmış olan Şucaiyye Mahallesi kara ve havadan bombalanmaya devam ederken, topçu birlikleri de Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde kalan bölgeye top atışı gerçekleştirildi, bir Filistinli öldü, 2'si yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Beni Suheyla beldesinin bombalanması sonucu Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Refah'ın kuzeyindeki Misbah beldesinde de bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrailli bir askerin sosyal medyada yayımladığı bir videoya göre ordu, Refah Sınır Kapısı'ndaki binaları tamamen yakıp yıktı.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralan Filistinli gazetecinin öldüğü; 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 153'e yükseldiği belirtildi.

Şucaiyye ve Refah'ta silahlı çatışmalar devam ediyor

Öte yandan İsrail ordusunun girdiği Şucaiyye ve Refah bölgelerinde, İsrail ordusuyla Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamasına göre, çatışmalar İsrail ordusu saflarında kayıplara yol açtı.

Refah'ın doğusunda tuzaklanan bir eve giren İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde Merkava tipi 4 tank patlatıldı.

Refah şehrinin güneybatısında RPG mermisiyle Merkava tipi bir tank hedef alınırken kentin güneybatısına giren İsrail askeri araçları patlatıldı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin sınırında yer alan Kissufim, Nirim, Sufa ve Hulir yerleşim yerleri ve askeri tesisler roket mermisiyle vuruldu.

Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail askerlerinden biri keskin nişancı tarafından hedef alındı. Şucaiyye'de başka bir eve giren İsrail güçlerinin de TGB mermisiyle hedef alınması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Şucaiyye'de İsrail güçlerine ait Merkava tipi 4 tank vuruldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Şucaiyye, İsrail, Refah, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika

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