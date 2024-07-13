İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği son saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 281. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah'ta "Er-Rai" ailesine ait evi bombaladı.

Sivil savunma ekiplerinin, enkaz altından 3'ü çocuk 5 kişinin naaşını çıkardığı, cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne yönelik topçu saldırısı düzenlediği, Eş-Şüheda Kavşağı çevresinde de şiddetli patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İsrail, Tel el-Heva bölgesinde sivillere "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) ateş açtı. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail güçlerinin Gazze kentinin Sanayi bölgesi, Et-Tayaran Kavşağı ve Tel el-Heva semtlerine de top atışları gerçekleştirdiği, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Ayrıca orta kesimlerde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-İşrin Caddesi'nde "Hamdan" ailesine ait evi hedef alan İsrail'in saldırısında 10 kişi yaralandı. Yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. İsrail ordusuna ait uçaklar kampın kuzeyinde bir bölgeyi de bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, Han Yunus'un doğusuna ve İslam Üniversitesi yakınına düzenlediği iki hava saldırısında da ölen ve yaralananlar oldu.

Tanıklar, güneydeki Refah kentinin çeşitli yerlerine yönelik yoğun hava saldırıları ve top atışlarının bu gece de devam ettiğini aktardı.