İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyu hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 183. gününde de devam ediyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birliklerinin Gazze kent merkezi ile kuzeydeki Beyt Hanun kentine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi ve yakınındaki bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 3 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.
İsrail ordusunun havadan ve karadan gece boyu Gazze Şeridi'nin diğer birçok noktasına düzenlediği saldırılarda da çoğu çocuk ve kadın ölen ve yaralananlar oldu.
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