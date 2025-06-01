İsrail'in Gazze'ye Saldırı Talimatı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırı Talimatı

01.06.2025 23:35
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İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'ye her türlü araçla saldırı talimatı verdi ve müzakereyi reddetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların havadan, karadan ve denizden her türlü araç kullanılarak devam edilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Kalıcı bir ateşkese yanaşmayarak Gazze'de neden olduğu insanlık felaketini sürdürmekte ısrarcı olduğunu ortaya koyan İsrail'in Savunma Bakanı Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de çok "güçlü" saldırılar düzenlediğine işaret etti.

Katz, İsrail ordusuna herhangi bir müzakereye bakmaksızın tüm hedeflere karşı ilerleme ve Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden "gerekli" her türlü aracı kullanarak saldırma talimatı verdiğini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, "Hamas ya esirleri serbest bırakır ya da yok edilir." tehdidinde bulundu.

İşgalin genişletilmesi talimatı

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının ve işgalin ilave bölgelere genişletilmesi talimatı verdiği açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in önde gelen komutanlarla Gazze Şeridi'nin güneyinde bir durum değerlendirmesi ve saha turu gerçekleştirdiği bildirildi.

Gazze'de yaklaşık 20 ayda 54 bin kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusuna övgüler dizen Zamir'in, kara saldırılarının ve işgalin Gazze Şeridi'nin hem güney hem de kuzeyinde ilave alanlara genişletilmesi emri verdiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Hamas'ın Gazze'deki yönetim kabiliyeti ve askeri kanadını ortadan kaldırıncaya kadar saldırılarını sürdüreceği ileri sürüldü.

-? Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 149 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 149 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 418'e, yaralıların sayısı da 124 bin 190'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırı Talimatı - Son Dakika

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