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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda toplandı.

İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılan grup adına konuşan Adnan Alpturan, İsrail'in saldırılarında 35 binden fazla şehit ve 100 binden fazla da yaralı olduğunu söyledi.

Kudüs'te İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Hasan Saklanan'ın şehit olduğunu söyleyen Alpturan, Allah'tan rahmet diledi.

Müslümanlar için Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sıradan bir toprak parçası olmadığını kaydeden Alpturan, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının bir inanç ve iman davası olduğunu ifade etti.

Alpturan, şunları kaydetti:

"Biz Müslümanlar için Mekke, Medine, Kabe ve Mescid-i Nebevi ne kadar kutsalsa aynı şekilde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa da o kadar kutsaldır. Siyonist işgal rejiminin savaş suçlarının haddi hesabı yok. Bugün zalimin safında yer alıp, birkaç dünyalık menfaat elde etmektense, mazlum safında yer alıp kahramanca ve izzetlice dik durmayı bir şeref olarak kabul ediyoruz."