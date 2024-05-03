İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Grup adına konuşan Adnan Alpturan, İsrail'in saldırılarında 35 binden fazla şehit ve 100 binden fazla yaralı olduğunu belirtti. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sıradan bir toprak parçası olmadığını vurgulayan Alpturan, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının bir inanç ve iman davası olduğunu ifade etti.

03.05.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda toplandı.

İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılan grup adına konuşan Adnan Alpturan, İsrail'in saldırılarında 35 binden fazla şehit ve 100 binden fazla da yaralı olduğunu söyledi.

Kudüs'te İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Hasan Saklanan'ın şehit olduğunu söyleyen Alpturan, Allah'tan rahmet diledi.

Müslümanlar için Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sıradan bir toprak parçası olmadığını kaydeden Alpturan, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının bir inanç ve iman davası olduğunu ifade etti.

Alpturan, şunları kaydetti:

"Biz Müslümanlar için Mekke, Medine, Kabe ve Mescid-i Nebevi ne kadar kutsalsa aynı şekilde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa da o kadar kutsaldır. Siyonist işgal rejiminin savaş suçlarının haddi hesabı yok. Bugün zalimin safında yer alıp, birkaç dünyalık menfaat elde etmektense, mazlum safında yer alıp kahramanca ve izzetlice dik durmayı bir şeref olarak kabul ediyoruz."

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Ankara, Gazze, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:34:00. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement