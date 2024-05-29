İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Refah'ın doğusunda insani yardım depoları yakınında toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırılar devam ediyor.

29.05.2024 14:09
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, Refah'ın doğusunda insani yardım depoları yakınında toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 20'den fazla kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 236. gününde de sürdüren İsrail ordusu yine sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Ebu Cerez" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Refah kentinin doğusunda insani yardım depoları yakınında toplanan Filistinlilerin İsrail topçu birlikleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını, sağlık ekiplerinin yaralıları Han Yunus'a taşımaya çalıştığını aktardı.

İsrail'in Refah'ta Filistinli sivilleri hedef aldığı söz konusu saldırıda yaralanan 20'den fazla Filistinlinin Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.

Refah'ın batısındaki birçok noktada da İsrail saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Gazze kentinde bir ev vuruldu

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

Saldırıda ölen ve yaralanan siviller, kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerleşim yerleri hedef alındı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na 12 Mayıs'tan bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, yeni saldırılarla bölgedeki yerleşim yerlerini hedef aldı.

İsrail'in hava ve kara bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Cibaliya Mülteci Kampı'nda son saldırılarda bazı siviller yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri veya sivil savunma birimleri, İsrail'in kesintisiz saldırıları nedeniyle bölgeye ulaşamıyor.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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