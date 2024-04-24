İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Niksar'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Niksar'da protesto edildi

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları Niksar\'da protesto edildi

İHH Niksar İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Basın açıklamasında, dünyanın göz önünde işlenen soykırımın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen, mazlumların sesinin hala duyulmadığı ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

24.04.2024 23:33
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Tokat'ın Niksar ilçesinde protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Niksar İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Saat Kulesi önünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sezai Ocaktan, dünyanın göz önünde işlenen tarifi imkansız soykırımın üzerinden 6 ay geçtiğine dikkati çekerek, "Hala mazlumların göklere çıkan sesi, gözü doymayan sermayeseverlerin vicdanlarını uyandırmadı. İnsanım diyenlerin, İslam'danım diyenlerin yaşanan azgınlığa, siyonist Yahudi'ye karşı yapmak zorunda olup da yapmadıklarının hem hukuk hem de Hak huzurunda hesabı sorulacaktır. Gelecek nesiller, bu utancı, bu zilleti, bu aşağılayıcı kabullenişi ve iş birliğini tarih kitaplarında okuduklarında sorumlular bir kez daha onursuzca anılacaklardır." dedi.

Kaynak: AA

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