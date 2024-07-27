İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine roket saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine roket saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda çocukların da hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı saldırıya ilişkin güvenlik istişareleri yaparken, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı uluslararası hukuka göre işgal olarak kabul ediliyor.

27.07.2024 20:29
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İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kadar yaralı olduğu bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'na göre saldırıda farklı derecede yaklaşık 30 kişi yaralandı. Ağır yaralıların helikopterlerle tahliye edildiği, diğer yaralıların da bölgedeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı. Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüşeceği paylaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.

Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine roket saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine roket saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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