İsrail'in Gözaltıları: 453 Kadın Tutuklandı

Güncel

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 453 Filistinli kadını gözaltına aldığını belirtti.

Sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Cemiyeti, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" münasebetiyle İsrail hapishanelerindeki kadın tutukluların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 435 Filistinli kadının gözaltına alındığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinli kadınların sayısına ilişkin net bir veri olmadığına işaret edilen açıklamada alıkonulanlardan bazılarının daha sonra serbest bırakıldığı fakat İsrail'in kamplarında kadınların tutulduğu ya da zorla kaybettirildiği ifade edildi.

Halihazırda 94 kadının gözaltında tutulduğu, bunlardan 4'ünün Gazze Şeridi'nden olduğu belirtildi.

Gözaltındaki Filistinli kadınlar arasında 31 idari tutuklu, 33 anne, 25 üniversite öğrencisi, 6 gazeteci ve 2 avukat bulunduğu aktarıldı.

Filistinli kadınların, tarihin en kanlı aşamasıyla karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, tutukluların ifadelerine göre, "gözaltılar ile cinsel saldırı dahil olmak üzere kadınların çok sayıda suç ve benzeri görülmemiş ciddi ihlallere maruz kaldığı" vurgulandı.