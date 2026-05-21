İsrail\'in Han el-Ahmer Planı: Filistin Devleti\'ni Hedef Alıyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin köyü Han el-Ahmer'in boşaltılması talimatını vermesinin, Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu belirtiliyor.

İşgal altındaki Kudüs'ün doğusunda yaklaşık 350 Filistinli bedevinin yaşadığı Han el-Ahmer köyü, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler lehine yıllardır yıkım ve yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya.

Smotrich'in, hakkında tutuklama emri çıkarılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yapılan gizli başvurunun akabinde Han el-Ahmer'in boşaltılması talimatını vermesiyle gözler yeniden bu bedevi köyüne çevrildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nde Dokümantasyon Sorumlusu Emir Davud, İsrail'in, "Filistin topraklarının bekçisi" olarak gördüğü için bedevi toplulukları hedef aldığına dikkati çekti.

Amaç, Kudüs'ü yerleşimlerle çevrelemek

Bu topluluklar kanalıyla, Filistin coğrafyasının özellikle Batı Şeria'daki stratejik bir bölgenin sistematik olarak hedef alındığını söyleyen Davud, şunları kaydetti:

"İsrail'in Han el-Ahmer'e yönelik politikalarının amacı, Kudüs'ü coğrafi olarak dört bir yandan yerleşim birimleriyle çevrelemek ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmaktır.

İsrail'in yapmak istediği budur. O nedenle bu bölgeye dönük 10 yıldır devam eden yıkım çalışmalarına ve kararlara baktığımızda, Han el-Ahmer'in İsrail'in zihninde neden bu kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu anlayabiliriz."

Davud, İsrail'in Han el-Ahmer'e yönelik planlarını uygulamada ısrar ederek uluslararası hukuku, uluslararası toplumu hatta UCM kararlarını hiçe saydığını dile getirdi.

"İsrail, Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını ortadan kaldırmaya çalışıyor"

İsrail'in Han el-Ahmer konusunda uluslararası topluma meydan okuduğunu aktaran Davud, "İsrail, tarihsel olarak Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını ortadan kaldırmak için çalışıyor ve Han el-Ahmer halkının tehciri de bu amaca hizmet eden uygulamaların zirvesini oluşturuyor." dedi.

Filistin Devleti'nin kurulma olasılığının sadece Han el-Ahmer'in boşaltılmasıyla sağlanamayacağını vurgulayan Davud, İsrail yönetiminin, bu plan doğrultusunda attığı başka pek çok adım olduğunu söyledi.

Davud, şunları kaydetti:

"Filistin Devleti parçalı bir coğrafyada ve birbirinden tamamen ayrı kentler üzerinde kurulamaz. Bu nedenle İsrail'i uluslararası toplumun kararlarına ve iki taraf arasındaki anlaşmalara uymaya zorlamak için uluslararası müdahale gerekli."

"Filistin halkı, İsrail'in tüm hamlelerine çıplak göğüsle karşı koyacak"

Filistin halkının tüm kırmızı çizgileri aşan bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu aktaran Davud, İsrail'in tüm bu planlarına topraklarında kalarak ve tehcir planlarına karşı durarak cevap verdiklerini dile getirdi.

Davud, İsrail'in "Filistin Devleti kurulamayacak, mevcut durum ilelebet sürecek" şeklindeki anlatısını kabul etmediklerini ve bunu sadece "ulusal hakları geri kazanma mücadelesinin bir parçası olarak gördüklerini" ifade etti.

Filistinlilerin mevcut aşamanın hassasiyetinin ve "öldürme" kastıyla vatandaşlara ateş açan İsrail vahşetinin farkında olduğuna işaret eden Davud, sözlerini "Filistin halkı, en karanlık ve en zor anlarında bile bize, sahada olacaklarını, Han el-Ahmer'i koruyacaklarını ve buldozerler de dahil olmak üzere İsrail'in tüm hamlelerine çıplak göğüsleriyle karşı koyacaklarını göstermiştir." diyerek tamamladı.