İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu daha önce 'güvenli bölge' ilan edilen Han Yunus'un El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgede 17 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Görgü tanıkları, saldırının El-Attar Caddesi'ni hedef aldığını ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını aktardı. Bu saldırı, İsrail'in 13 Temmuz'da yine aynı bölgeye düzenlediği saldırıda en az 90 kişinin ölümüne ve 300 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

16.07.2024 15:29
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, Mevasi bölgesinin El-Attar Caddesinin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.

İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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