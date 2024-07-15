İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında ölen sivil savunma görevlisi sayısı 3'e yükseldi

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İsrail'in Han Yunus'un El-Mevasi'deki bölgesindeki saldırısında ölen sivil savunma görevlisi sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mevasi saldırısında ağır yaralanan itfaiyeci Bilal Ramazan Ferhan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylelikle Mevasi saldırısında ölen sivil savunma çalışanı sayısının 3'e, savaşın başından bu yana ölenlerin sayısının ise 79'a yükseldiği aktarıldı.

Sivil Savunma daha önce yaptığı açıklamada Mevasi saldırısında 2 çalışanının öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusunun 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.