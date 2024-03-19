İsrail savaş uçakları Gazze'de hava saldırısı düzenledi, 14 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Refah şehrinin Musbih, Hirbetu'l Ades ve El-Cenine mahallelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.
Hastane yetkilileri, iki ev ve bir apartman dairesinin hedef alındığı saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinlinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
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Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'nın Finsbury Park bölgesinde yaptığı son eser, yeşil badana gibi görünüyor. Eserin Banksy'ye ait olup olmadığı tartışmaları başladı. Eserin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn de eseri ziyaret etti. Eserin nasıl korunacağı henüz bilinmiyor.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Yaptırımlar çerçevesinde şiddet yanlısı yerleşimcilerin AB ülkelerine girişi yasaklanacak ve mal varlıkları dondurulacak. Ayrıca Hamas için de ek yaptırım kararı alındı.
Milli Yol Partisi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Parti Sözcüsü Yunus Ekşi, zaferin milletimizin bağımsızlık direnişinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Açıklamada, Çanakkale Zaferi'nde şehit düşenlerin anıldığı ve ekonomik bağımsızlığın korunması için dışa bağımlı ekonomi modelinin değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Düzce'de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417'sine cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulanırken, 16 bin 587 kişi sorgulandı ve 30 aranan şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 110 araç trafikten men edildi.
Düzce'de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417'sine cezai işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde 94 okul servisi, 281 motosiklet ve 7 bin 721 araç kontrol edildi. Toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulandı ve 30 aranan şahıs gözaltına alındı.
New York'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türk Amerikan sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim okunması ve konuşmalarla gerçekleşti.
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