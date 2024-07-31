İsrail'in hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Ez-Zevayide beldesinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı, Ez-Zevayide beldesinin girişine yakın Salahaddin Caddesi'nde sivil bir aracı hedef aldı.
Aksa Şehitleri Hastanesindeki sağlık kaynakları, hastaneye İsrail'in saldırısında ölen 10 Filistinlinin naaşı ve 3 yaralının getirildiğini belirtti.
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