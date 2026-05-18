İsrail'in İdam Kararı Soykırımı Pekiştiriyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistinlilere de idam cezası verilmesini öngören askeri kararının, Filistin halkına yönelik soykırımı pekiştirdiğini belirtti.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth tarafından imzalanan "Batı Şeria'daki Filistinlilere idam cezası uygulanmasını" içeren karara tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımcı sömürge projesi bağlamında tehlikeli yeni bir tırmanışı olduğu vurgulandı.

Uluslararası toplumun eylemsizliğinin İsrail'in Filistinlilerin varlığını tehdit eden suçlarına siyasi ve hukuki kılıf sağladığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in zaten günlük saldırılarıyla Filistinlileri öldürmekle yetinmeyip bu yaptıklarına yasal çerçeve hazırlamaya çalıştığı ifade edildi.

Askeri mahkemelerin Filistin halkına yönelik süregelen soykırımı pekiştirdiği belirtilen açıklamada, Filistin halkının bugün maruz kaldığı soykırım, yok etme, açlık, tutuklama, işkence ve toplu katliamların tarihi zirvesine ulaştığı vurgulandı.

İsrail'in bu yaptıklarının artık yalnızca Filistinlileri ilgilendiren bir mesele olmadığı, tüm dünya için ahlaki ve insani bir sınav haline geldiği, insanlığın gözü önünde bir halkın tamamen yok edilmesine tanık olunduğunu ve İsrail'den gerçek anlamda hesap sorulmasının henüz sağlanamadığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim 2023'teki saldırılara katılanlara idam cezasını kapsayan tasarının yasalaşmasının ardından Bluth'tan Batı Şeria'daki Filistinlilerin de söz konusu yasa dahilinde yargılanmasına yol açan askeri emri imzalamasını istemişti.

Times of Israel'in haberine göre, Bluth dün söz konusu askeri emri imzalamıştı.

İsrail Meclisi, Filistinlilere yönelik idam cezası yasasını onaylamıştı

İsrail Meclisi, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Uluslararası ve İsrail merkezli insan hakları örgütleri, Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolunu açan yasayı, hukuka aykırı olduğunu belirterek eleştirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Filistinlilere idam cezası verilmesini kapsayan yasanın iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, insan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.