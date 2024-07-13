İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine Hizbullah saldırısı: 4 yaralı

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İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine Hizbullah'ın düzenlediği hava saldırısında 4 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Kiryat Şimona bölgesi ve çevresine atılan füzeler sonucunda 4 İsrail vatandaşının yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Lübnan'dan Kiryat Şimona'ya yapılan atışların 4 kişinin yaralanmasına ve yangına yol açtığını aktardı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.