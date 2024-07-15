İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kardeş öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kardeş öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır hattı bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırısında, bir ev hedef alındı. Saldırı sonucunda biri kız, 2 kardeş hayatını kaybetti ve bir kız kardeş ağır yaralandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında çalışmalarını sürdürüyor.

15.07.2024 22:21
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır hattı bölgesine yönelik düzenlendiği hava saldırısında, 2 kardeşin öldüğü ve birinin ağır yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde bir evi hedef alan hava saldırısı düzenledi.

Saldırı nedeniyle biri kız, 2 kardeş öldü, hayatını kaybedenlerin bir kız kardeşi de ağır yaralandı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kardeş öldü - Son Dakika

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