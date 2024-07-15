İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kardeş öldü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır hattı bölgesine yönelik düzenlendiği hava saldırısında, 2 kardeşin öldüğü ve birinin ağır yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde bir evi hedef alan hava saldırısı düzenledi.

Saldırı nedeniyle biri kız, 2 kardeş öldü, hayatını kaybedenlerin bir kız kardeşi de ağır yaralandı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.