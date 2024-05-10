İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan Teyr Harfa beldesine saldırı gerçekleştirdi.

Haberde, Teyr Harfa beldesine yakın noktaya 2 füzeyle düzenlenen saldırı sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Ölen kişilerin kimlik bilgileri hakkında ise açıklama yapılmadı.