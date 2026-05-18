İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 5 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 5 Ölü

18.05.2026 14:04
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 yaralı var.

BEYRUT, 18 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in pazar günü düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafından Tayr Felsay kasabasına düzenlenen hava saldırısında 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü çocuk 8 kişi de yaralandı.

Tayr Debba köyüne düzenlenen İsrail saldırılarında ise 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, yaralılar arasında sağlık görevlileri de bulunuyor.

Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, Zerariye kasabasına düzenlenen saldırıda 2 kişinin, Cibşit köyüne düzenlenen saldırıda da 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan sınırda yer alan Hiyam kasabasında arka arkaya patlamalar yaşandı. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Sohmor kasabasına iki saldırı düzenlediği ve İsrail'e ait keşif amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) alçaktan uçuş yaptığı da bildirildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'e ait bir askeri araca İHA saldırısı düzenleyen grubun, Bayada kasabasında toplanan İsrail askerlerini hedef aldığı belirtildi.

Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin pazar günü açıkladığı verilere göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.988'e, yaralananların sayısı ise 9.210'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua

