İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail'in, Lübnan'a son 24 saatte 109, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 11 bin 876 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun son bir günde Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik 109 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, söz konusu saldırıların güney ve doğu bölgelerine yapıldığı ifade edildi.

Raporda, böylece İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırıların sayısının 11 bin 876'ya çıktığı belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1133 sığınma merkezinin açıldığı kaydedilen raporda, sığınma merkezlerine şu ana kadar 190 bin 83 kişinin yerleştirildiği vurgulandı.

İsrail'in bombardımanı nedeniyle göç dalgalarının sürdüğüne dikkat çekilen raporda, Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Eylül-2 Kasım tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 539 bin 164 kişinin geçiş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Bunlardan 361 bin 300'ünün Suriyeli ve 177 bin 864'ünün de Lübnan vatandaşı olduğu belirtilen raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 2 bin 968 kişinin öldüğü ve 13 bin 319 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.