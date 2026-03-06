İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

06.03.2026 14:15
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 123'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki beldelere bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları bugün Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti ile Mervaniyye, Cibşit, Tul, Sarifa, Ayta Şaab, Tulin, Suvana, Mecdel Silim, Ankun, Hiyam ve Kallaviye beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesindeki Dors beldesine de saldırı gerçekleştirdi.

Cibşit'e düzenlenen hava saldırısında 2 kişi, Sarifa'da 1 kişi ve Mevaniyye'de 1 kişi hayatını kaybetti, Tul beldesinde bir camiye düzenlenen saldırıda ise müezzin yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sayda kentinde çok katlı bir binaya düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'ye yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

