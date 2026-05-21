İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

21.05.2026 17:58
İsrail ordusu, Lübnan'ın Tebnin beldesindeki hastane yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Tebnin beldesindeki devlet hastanesi yakınına hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları, Tebnin beldesinde devlet hastanesi yakınını 2 kez bombaladı. Saldırılarda bölgede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Sosyal medyada saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde de hastanede önemli ölçüde zararın medyana geldiği görüldü.

NNA'ya göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kentinde Havuş-Bazuriye yolunda motosikleti hedef alan saldırısında ise bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun öğlen saatlerinde güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Furun beldesinde bir motosiklete İHA'yla düzenlediği saldırıda da 1 kişi ölmüştü.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

