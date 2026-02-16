İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü

16.02.2026 22:12
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son 12 saatte ülkenin güneyindeki 2 beldeyi hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Hanin beldesinde bir minibüs ile yine Nebatiye'ye bağlı Marciyun ilçesinde bir otomobili vurduğu saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun, Hanin beldesinde iki aracı çok sayıda füzeyle hedef aldığı aktarıldı.

Muhammed Tahsin Kaşakiş isimli vatandaşın okuldaki öğrencileri almak üzere aracını çalıştırmaya hazırlandığı sırada hedef alındığına dikkat çekilen haberde, Kaşakiş'in olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hanin beldesindeki saldırıların hedefi olan ikinci aracın da Kaşakiş'e ait olduğu vurgulanan haberde, araçlarda çıkan yangının söndürüldüğü ve hayatını kaybeden Kaşakiş'e ait cenazenin Bint Cubey'de hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde düzenlenen saldırılarla Hizbullah mensubu 2 kişinin hedef alındığı iddia edildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel

