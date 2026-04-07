Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 5 Ölü

07.04.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Sur kentine bağlı Mereke beldesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Nebatiye vilayetine bağlı Deyr Zehrani beldesinde bir evi hedef aldığı saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Nebatiye'deki Zibdin beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi öldü.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Ayn Kana, Arabsalim, Tebnin, Hoş, Kerf Donin, Batulay, Serire ve Katrani beldelerini hedef aldı.

Katrani beldesine düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1497 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 10:51:20. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.