İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

13.03.2026 14:16
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri bombaladığını açıkladı. 687 ölü.

TEL İsrail ordusu, yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da bir kez daha Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen Kurumunun (faizsiz dayanışma) varlıklarını ve silah depolarını hedef aldığını iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan genelinde düzenlenen saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen Kurumu varlıklarının ve silah depolarının hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, doğusunda ve güneyinde onlarca saldırı dalgasının tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki Bekaa'da Hizbullah'a ait silah depolama tesisi olduğu iddia edilen 10 hedefin vurulduğu aktarıldı.

Litani ve Zehrani nehirleri arasındaki bölgede de birkaç depoya saldırı düzenlendiği öne sürülen açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada ise 146. Tümen'inin İsrail-Lübnan sınırının batısında faaliyet gösterdiği ve burada füze rampaları, gözetleme ekipmanları, bir silah deposu dahil olmak üzere 400 hedefe saldırı düzenlediği iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel

