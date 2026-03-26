İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

26.03.2026 18:41
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenleyerek birçok beldeyi hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sultaniye, Kalavay, Doğu Zavtar, Kantara, Deyr Suryan, Hadasa, Şakra, Safad Battih ve Nakura beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca Mansuri, Kefre, Yatır, Sırbin ve Hıyam beldelerine topçu saldırıları düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ın alt yapısını hedef aldıklarını iddia etti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

