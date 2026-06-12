İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

12.06.2026 11:23
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İsrail ordusu, ateşkes olmasına rağmen Lübnan'a bir hafta içinde 310 saldırı düzenledi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen son bir hafta içinde Lübnan'a yaklaşık 310 saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, karadan işgali sürdürdükleri Lübnan'a düzenlenen saldırılarda 80 Hizbullah mensubunun öldüğü iddia edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a son bir haftada yaklaşık 310 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Gazze'ye düzenlenen saldırılarda da 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin silahlı gruplara üye olduğu öne sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını ve işgallerini sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Özkan Önemli Ömer Özkan Önemli:
    bu işlerde ateşkes diye bi şey kalmadı o zamanlar farklıydı şimdi böyle değişimlere artık kimse inanmıyo uzaklaşıyo herkes 0 0 Yanıtla
  • Serkan Özdemir Serkan Özdemir:
    ateşkes falan saçmalık İsrail işini bitirene kadar durmuyo bu hikaye bitmiyo ki hani barışçıl çözüm diyoduk onu merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Esma Özlem Can Esma Özlem Can:
    turizm ve dış ticaret açısından bakılırsa bu tür haberler ülke imajını zedeliyo bölgede istikrar olmadığı sürece yabancı ziyaretçi gelmez ekonomiye zarar veriyo bu durumun bir an önce çözülmesi gerekli 0 0 Yanıtla
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