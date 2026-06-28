İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

28.06.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmalarına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenleyerek 2 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi, 2 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Bint Cubeyl bölgesindeki Burç Kalaviye beldesine ses bombası attığı belirtildi.

Saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Bint Cubeyl'e bağlı Ferun beldesinde açık bir araziyi hedef aldı.

Hedef alınan Ferun'un, imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında İsrail ordusunun Lübnan'dan çekileceğini duyurduğu iki pilot bölgeden biri olduğu kaydedildi.

Haberde saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Güneydeki Nebatiye ilçesine bağlı Meyfedun beldesinin çevresi de İsrail ordusuna ait savaş uçağı tarafından hedef alındı.

İsrail ordusu, Nebatiye'deki Mesah Mahallesi kavşağı yakınlarında Ferran ailesine ait evi ise hava saldırısıyla vurdu.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve işgali

???????İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, varılan çerçeve anlaşmasına göre, İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen iki pilot bölgeyi 27 Haziran'da harita üzerinden göstermişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 247 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 195 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü
Tayland’da korkunç cinayet: 17 yaşındaki kızın cesedi bavuldan çıktı Tayland’da korkunç cinayet: 17 yaşındaki kızın cesedi bavuldan çıktı
Daha 19 yaşındaydı Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu Daha 19 yaşındaydı! Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu
Bodrum’da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı Bodrum'da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı
ABD bir kez daha İran’ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri ABD bir kez daha İran'ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri

00:06
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi ABD ve İran, Katar’da masaya oturacak
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! ABD ve İran, Katar'da masaya oturacak
23:59
Son 16’dalar Kanada, Güney Afrika’yı 902’de yıktı
Son 16'dalar! Kanada, Güney Afrika'yı 90+2'de yıktı
23:32
Osimhen’in İngiliz devine transferi iptal
Osimhen'in İngiliz devine transferi iptal
21:47
Kılıçdaroğlu’nun yuhalandığı görüntülere CHP’den yalanlama: Montajlandı
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
21:36
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi
20:40
Yüksekova’da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı
Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 00:30:00. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.