İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürediyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı beldeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Sur kentine bağlı Deyr Kifa beldesini hedef aldı.

İsrail topçu birlikleri de Bint Cubeyl ilçesine bağlı Şakra ve Beraşit beldeleriyle Ganduriyye beldesi ve Vadi el-Huceyr bölgesini top atışlarıyla vurdu.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut ve çevresinde alçak irtifada uçuş yapıyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Nebatiye kenti ve çevresindeki Haruf ve Tul beldelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.