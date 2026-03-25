İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, sabaha karşı başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Burguliyye ve Batulay beldeleri de İsrail ordusunun hedefi oldu. Batulay'da bir eve düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, sınır hattında bulunan Marun Ras ve Yarun beldeleri ile Bint Cubeyl çevresine de topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1072 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.