İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Ensariyye beldesini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 715 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 353 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.