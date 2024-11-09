İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Ölü, 30 Yaralı

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İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 3 ölü, 30'dan fazla yaralı

BEYRUT - İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentindeki 2 binaya düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı.

İsrail Lübnan'ın güneyindeki yoğun saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun Tyre (Sur) kentindeki 2 binaya düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, sağlık görevlilerinin yaralıları hastanelere tahliye ettiğini, sivil savunma ekiplerinin ise çok sayıda yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.

Haber Ajansı ayrıca, İsrail'in Bekaa Vadisi'ndeki Majdal Balhis köyünü de hedef aldığını bildirirken, saldırıda çok sayıda can kayının yaşandığını aktardı.