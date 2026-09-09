İsrail'in Lübnan'da motosiklete İHA saldırısında 1 kişi öldü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Haruf beldesinde seyir halindeki bir motosikleti İHA ile hedef aldı. Saldırıda motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kimliği henüz açıklanmadı.
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde seyir halindeki motosiklete düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Haruf beldesinde seyir halindeki motosiklet İHA ile hedef alındı.
Saldırıda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kimliğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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