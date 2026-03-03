İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi - Son Dakika
Son Dakika

İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi

İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi
03.03.2026 17:25
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü İsrail askerlerinin sınır hattını aşarak Lübnan topraklarına girdiğini, kısa süre sonra Mavi Hat'ın güneyine geri çekildiğini ve bunun 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail askerlerinin sınır hattını aşarak Lübnan topraklarına girdiğini, kısa süre sonra Mavi Hat'ın güneyine geri çekildiğini ve bunun 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının ihlali olduğunu bildirdi.

İSRAİL SINIRI GEÇTİ, BM'DEN UYARI GELDİ

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde sınır hattını oluşturan Mavi Hat'ın kuzeyine geçerek Lübnan'ın güneyindeki Merkaba, Kefr Kila ve El-Adisa beldeleri yakınlarına girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Ancak İsrail askerlerinin daha sonra Mavi Hat'ın güneyine çekildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğu vurgulandı.

UNIFIL'in, gerilimin düşürülmesi çağrısıyla Lübnan ve İsrail taraflarıyla temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan resmi ajansı NNA, sabah saatlerinde İsrail birliklerinin yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyinde işgali genişleterek bazı beldelere ilerlediğini belirtmişti.

İsrail ordusu da son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi - Son Dakika

17:06
İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi
