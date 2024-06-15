İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kasabasında bir motosikleti hedef aldı.
Tanıklar, saldırıda bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını aktardı.
Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.
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