İsrail'in Lübnan Saldırıları: 1 Ölü
İsrail'in Lübnan Saldırıları: 1 Ölü

30.03.2026 12:12
İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında en az 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldeleri hedef alan saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentine bağlı Beraşit beldesini bombaladı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Hanavay beldesine düzenlediği 2 saldırıda da ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

Kentteki Mansuri beldesini hedef alan İsrail ordusunun, Sur'un doğusundaki Semaiye beldesinde ise bir okulu vurduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

