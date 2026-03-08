İsrail'in Lübnan Saldırıları 820 Mühimmatla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan Saldırıları 820 Mühimmatla Devam Ediyor

08.03.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a 820 mühimmat kullanarak 200 Hizbullah mensubunu öldürdü.

İsrail ordusu, saldırılarını şiddetlendirdiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında 820 mühimmat kullandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin karadan ve havadan düzenlenen saldırılarda Lübnan'da 200 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.

Öldürülen Hizbullah mensuplarının 80'inin Rıdvan Gücü'nden olduğu iddia edilen açıklamada, saldırılarda Lübnan'daki Filistin İslami Cihad Hareketi'ne mensup üst düzey isimlerin de hedef alındığı savunuldu.

Açıklamada, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda 820 mühimmat kullanıldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gün içinde düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen roketatarların hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları 820 Mühimmatla Devam Ediyor - Son Dakika

Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:38
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de 4 gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de 4 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 21:58:38. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırıları 820 Mühimmatla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.