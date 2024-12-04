İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

Ateşkes olmasına rağmen İsrail bombardımanı Lübnan güneyinde büyük tahribata yol açtı.

04.12.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdiren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarının izleri tazeliğini koruyor.

İsrail savaş uçaklarının ve topçu atışlarının hedefi olan Lübnan güneyindeki sınır köylerinin durumu İsrail saldırılarının şiddetini gözler önüne seriyor.

Onlarca evin yıkıldığı, ayakta kalanlarda ise büyük tahribatın olduğu Dıhayra, Meys el-Cebel, Kefer Kila ve Udeyse köyleri adeta hayalet kasabaları andırıyor.

Enkaza dönen köylerde yalnızca birkaç evin ayakta kaldığı, onlarda da büyük hasar oluştuğu görülüyor.

Öte yandan İsrail ordusunun ise Lübnan ile varılan ateşkes antlaşmasını ihlal eden eylemleri 8. gününde de sürüyor.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın güneyindeki Mercayun'a bağlı el-Hıyam beldesinde binaları havaya uçurmuştu.

el-Hıyam ve Kefr Kila beldelerine orta ve ağır otomatik silahlarla ateş açan İsrail ordusu, Kefr Kila sınırını da topçu ateşine tutmuştu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ve güney bölgelerinde İsrail savaş uçakları alçak uçuş yapmıştı.

???????- ????İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 4 bin 47 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 4 bin 37 kişi öldü, 16 bin 638 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık verdi. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasını hava sahası ihlalleri ve hava saldırıları, top ve makineli tüfek atışları ile onlarca kez ihlal ettiği bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 Lübnanlı İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
09:17 Akaryakıta indirim yapıldı Fiyat değişikliği ekrana yansıdı Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 22:11:45. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.