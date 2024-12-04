İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdiren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarının izleri tazeliğini koruyor.

İsrail savaş uçaklarının ve topçu atışlarının hedefi olan Lübnan güneyindeki sınır köylerinin durumu İsrail saldırılarının şiddetini gözler önüne seriyor.

Onlarca evin yıkıldığı, ayakta kalanlarda ise büyük tahribatın olduğu Dıhayra, Meys el-Cebel, Kefer Kila ve Udeyse köyleri adeta hayalet kasabaları andırıyor.

Enkaza dönen köylerde yalnızca birkaç evin ayakta kaldığı, onlarda da büyük hasar oluştuğu görülüyor.

Öte yandan İsrail ordusunun ise Lübnan ile varılan ateşkes antlaşmasını ihlal eden eylemleri 8. gününde de sürüyor.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın güneyindeki Mercayun'a bağlı el-Hıyam beldesinde binaları havaya uçurmuştu.

el-Hıyam ve Kefr Kila beldelerine orta ve ağır otomatik silahlarla ateş açan İsrail ordusu, Kefr Kila sınırını da topçu ateşine tutmuştu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ve güney bölgelerinde İsrail savaş uçakları alçak uçuş yapmıştı.

???????- ????İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 4 bin 47 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 4 bin 37 kişi öldü, 16 bin 638 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık verdi. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasını hava sahası ihlalleri ve hava saldırıları, top ve makineli tüfek atışları ile onlarca kez ihlal ettiği bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 Lübnanlı İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybetti.