İsrail'in Lübnan Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları Sürüyor

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a roket ve topçu saldırıları düzenledi, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği roket ve topçu saldırılarında 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı, Nebatiye'nin Yukarı Nebatiye beldesindeki Akide Mahallesi'ni güdümlü füzeyle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri de Mercayun ilçesine bağlı Beni Hayyan beldesini hedef aldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir hücumbot, Mansuri beldesi açıklarında, Beyyade kıyısı karşısında avlanan balıkçı teknelerine doğru ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, İsrail güçlerinin balıkçıların bölgede avlanmasını engellemeye çalıştığı belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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