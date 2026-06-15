İsrail'in Lübnan Saldırısı: 1 Ölü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldığı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnit kavşağı yakınlarında bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda aracın şoförü hayatını kaybetti.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.