İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

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BEYRUT/GAZZE, 11 Ekim (Xinhua) -- İsrail, Lübnan ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ve iki cephedeki askeri hedeflerine yönelik hamlelerine devam ediyor.

İsrail, Perşembe akşamı Beyrut'un merkezine düzenlediği ağır hava saldırılarıyla Hizbullah İrtibat ve Koordinasyon Birimi Yetkilisi Vefik Safa'yı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi de yaralandı.

Lübnanlı kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının öğleden sonra ve akşam saatlerinde ülkenin güneyinde 16, doğusunda ise 9 saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırılarda 21 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi ise yaralandı.

Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın Hoş Seyyid Ali sınır kapısındaki bir askeri kontrol noktasına İsrail tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısında ise 6 Lübnan askeri yaralandı.

Perşembe günü Lübnan'ın güneyinde bir İsrail tankını güdümlü füzelerle vurduğunu açıklayan Hizbullah, saldırıyı beş tankla desteklenen bir İsrail piyade gücünün Ras el-Nakura istikametine doğru ilerlediği sırada gerçekleştirdiklerini belirtti.

Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü (UNIFIL), ülkenin güneyinde yer alan Nakura'daki karargahının gözetleme kulesine bir İsrail tankı tarafından ateş açıldığını ve bu saldırıda iki BM barış gücü askerinin yaralandığını duyurdu.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto düzenlediği basın toplantısında tank ateşinin "bir hata ya da kaza olmadığını" vurgulayarak, saldırının "savaş suçu teşkil edebileceğini ve uluslararası askeri hukukun ciddi bir ihlali olduğunu" söyledi.

Güney cephesinde ise İsrail güçleri Perşembe günü Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr el-Belah kentinde Filistin Kızılayı'nın merkezi yakınlarındaki Rüfeyda Okulu'na hava saldırısı düzenlemişti. Bu saldırı en az 28 Filistinlinin ölümüne, 54'ten fazla kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Saldırı, Gazze'de Hamas ve İsrail askerleri arasındaki çatışmalar devam ederken gerçekleşti.

Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kampının doğusunda İsrail ordusuna bağlı mekanize piyade birliğini pusuya düşürdüklerini ve İsrail askerlerinin kayıplar verdirdiklerini iddia etti.

İsrail birliğinin, içerisinde askerlerin bulunduğu 12 araçtan ve kamyondan oluştuğunu belirten El-Kassam Tugayları, "Savaşçılarımız askerlerin işini sıfır mesafeden bitirmeden önce İsrail araçlarındaki patlayıcıları infilak ettirdik" ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu bir patlayıcının infilak etmesi sonucu üç İsrailli askerin öldüğünü doğrularken, "Askerlerimiz, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.