İsrail'in Nablus'a düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Nablus'a düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısında, 2 Filistinlinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi. Saldırıda ayrıca ambulansların geçişine engel olundu.

15.08.2024 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısında, 2 Filistinlinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na dron ile saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 Filistinli genç hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin, saldırıda yaşamını yitirenlerden birini Balata kampından Nablus'taki bir hastaneye naklettiğini, İsrail güçlerinin cenazeyi taşıyan ambulansa el koyduğunu belirtti.

Yerel kaynaklar da hava saldırısında yaralanan çok sayıda Filistinlinin Nablus'taki bir hastaneye nakledildiğini ifade etti.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan ambulansların geçişini engellediğini aktardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Batı Şeria, Batı Şeria, Filistin, Filistin, İsrail, İsrail, Dünya, Dünya, Savaş ve Çatışma, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Dünya, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Nablus'a düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:30 AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 07:58:48. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Nablus'a düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement