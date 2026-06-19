İsrail\'in Nebatiye\'ye Hava Saldırısı: 18 Ölü

NEBATİYE, 19 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in cuma sabahı erken saatlerde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, devam eden İsrail hava saldırılarının kurtarma çalışmalarını aksattığını ve bazı etkilenen bölgelerde mağdurların tahliyesini engellediğini belirtti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise Haruf, Şarkiye ve Kefer Sir kasamaları ile Kefer Remmen, Kefer Tebnit ve yakın çevredeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarında can kayıpları, yaralılar ve kayıp kişilerin olduğunu bildirdi.

İsrail güçlerinin bölge genelinde saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte, Nebatiye ve çevresi son ayların en şiddetli gece bombardımanlarından birini yaşadı.