İsrail\'in Okul Saldırısında 13 Ölü

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Şaban er-Rays Okulu'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şaban er-Rays Okulunu bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 30'dan fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.
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