İsrail'in katliamlarında annesini kaybeden çocuklar, annelerinin mezarını ziyaret etti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana insanlık felaketine yol açarak en az 9 bin kadını öldürdüğü katliamlarında öksüz kalan çocuklar, annesiz yaşadıkları ilk ramazan ayında annelerinin mezarlarını ziyaret etti.
Sosyal medyada yer alan görüntüde, küçük yaşlarda 5 çocuğun babaları olduğu anlaşılan büyükleriyle Gazze'de bir sokak kenarında yer alan derme çatma mezarlığı ziyaret ettiği görülüyor.
İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen anneleri olmadan ilk ramazan ayını yaşayan çocukların, annelerinin mezarı önünde gözyaşlarını tutamadığı fark ediliyor.
Görüntüde, babalarının, annelerini kaybeden çocukları teskin etmeye çalıştığı dikkati çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü duyurmuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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