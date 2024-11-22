İsrail'in Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cizzin kentinin El-Katrani bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 sağlık çalışanının öldüğü, 3'ünün de yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sağlık görevlilerini ve sağlık tesislerini hedef alarak savaş suçu işlemeye devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık bugün yaptığı başka bir açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı hedef alması sonucu 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce, 8 Ekim 2023'ten bu yana 905'i kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı, 3 bin 583 kişi öldüğünü, 15 bin 244 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.